أمانة الطائف تزيل 3 آلاف طن من نواتج الحفر ومخلفات البناء مجهولة المصدر

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أزالت فرق أمانة الطائف أكثر من 3000 طن من مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر بأنحاء المحافظة، وذلك ضمن أعمال مبادرة “كذا أجمل”، التي أطلقتها أمانة الطائف بالتعاون مع غرفة الطائف والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، بهدف معالجة مظاهر التشوه البصري على مستوى المحافظة.

وعالجت الفرق الميدانية الكتابات والرسوم العشوائية المشوهة للمظهر العام، واللوحات الإعلانية المخالفة والملصقات العشوائية على أعمدة الإنارة؛ وإزالة التحويلات والحواجز الخرسانية المهملة، والصنادق والمخيمات العشوائية، والمظلات والهناجر المخالفة، والمركبات الخربة والهياكل المتروكة؛ بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي من خلال جهود التعقيم والتطهير والمكافحة، ومعالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الطبقة الإسفلتية، وإصلاح الأرصفة المتهالكة، وصيانة شبكة الإنارة.