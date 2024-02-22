‏أمانة الطائف تطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق “بلدي”

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أطلقت أمانة محافظة الطائف خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي؛ بهدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة, وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية.

وتتيح الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية شريطة الالتزام بالضوابط، منها أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.

‏ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق بلدي حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ بداية التصريح ومدة العرض واختيار نوع اللوحة ليتم إصدار التصريح بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة, كما يمكن للراغبين الوصول للخدمة في تطبيق بلدي من خلال الرابط التالي :https://bit.ly/3pnANFk .