أمانة الطائف تعتمد خطة عملها في شهر رمضان المبارك وتخضع جميع المرافق الغذائية للرقابة

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اعتمدت أمانة الطائف خطتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية، مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

وشرعت الإدارات الإشرافية والفروع البلدية في تنفيذ حملاتها التفتيشية على أكثر من 4000 مطبخ ومطعم ومركز تموينات غذائية وبقالة ومحال بيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، وستشمل الجولات جميع المرافق التي تقدم الأغذية في الفنادق والمتنزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحال التي تقوم بتجهيز وجبات الإفطار والسحور، ومحال إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.

وتواصل الأمانة ضمن جهودها على منع افتراش الأرصفة من قبل الباعة المتجولين، بالإضافة إلى منع البيع في الأراضي الفضاء, كذلك العمالة المخالفة التي تستغل الأحواش في إعداد الأطعمة الرمضانية وسط مواقع تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث ستعمل الأمانة على تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ تدابير رادعة بحق العمالة المخالفة أو المتخلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي إلى خطة النظافة المكثفة خلال شهر رمضان المبارك، التي تتمثل في زيادة ساعات العمل للعمالة والآليات بنظام الورديات في المواقع كافة، وزيادة عدد ردود تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع حاويات النفايات في عدد من المواقع لمجابهة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة.

فيما أهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق بلدي أو مواقع الأمانة بالتواصل الاجتماعي.