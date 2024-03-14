“أمانة الطائف” تكثف جهودها لتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية

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كثفت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للامتثال جهودها المستمرة في تعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.

ونفذت الأمانة أكثر من 600 جولة رقابية خلال الشهر الحالي، شملت محال بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الفواكه والخضار، والمطاعم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وجرى خلالها رصد مخالفات صحية تتعلق بسوء النظافة، وتدني مستوى الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتأتي هذه الجهود الرقابية ضمن الخطة الشاملة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية والحد من مخالفات الاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن عدة مراحل، تبدأ بالتوعية والتثقيف حول الاشتراطات الصحية، والانتقال إلى مرحلة الإنذار لأصحاب المنشآت المخالفة، وفي حالة عدم التزامهم، يتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.