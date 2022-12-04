أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لتطوير شوارع المراكز والقرى التابعة لها

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نفذت أمانة الطائف برنامجاً لسفلتة وصيانة عدد من الطرق والحمايات الخرسانية والربراب بالمراكز والقرى التابعة، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية ورفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري ودعم برامج جودة الحياة في المحافظة وضواحيها , حيث أنهت وكالة المشاريع سفلتة العديد من الشوارع بكميات بلغت 126600 متر مربع من الإسفلت بالإضافة إلى تنفيذ 2375 مترا مكعبا من أعمال الحمايات الخرسانية وحمايات الربراب بقرى الطائف.

وأكد الأمين المهندس يوسف الصايغ أن الأمانة عملت على خطط لتأهيل الشوارع والطرق والخدمات البلدية في قرى الطائف وتعزيز الخدمات بها ورفع كفاءة الشوارع بما يحقق السلامة المرورية ويحقق سلامة مستخدمي الطرق من الأهالي والزوار , مشيراً إلى أن الأمانة حصرت احتياجات السفلتة والإنارة والترصيف بالقرى والضواحي ولديها جدولة بالأولويات وتم عمل دراسات فنية وإعداد خطط التنفيذ وحصر الأماكن المتطلبة للمعالجة الفورية وتفعيل خطط التنفيذ التي تهتم بالمواصفات والمقاييس المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.