أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري ضمن مبادرة “غالية علينا”

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها للعمل ضمن مبادرة وحملة “غالية علينا” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في جميع مدن المملكة، لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والحد من المخالفات.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن لكل مدينة من مدن المملكة لها طابع ثقافي خاص يحكي عنها، ومن الواجب المحافظة عليه والحد من عناصر التشوه البصري فيه.

وبين أن الأمانة تحرص على العمل ضمن هذه الحملة، حيث تقوم ممثلة في بلدياتها الفرعية بتكثّيف جهودهما الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع مكة المكرمة، وإزالة التشوهات البصرية، والإشغالات العامة، وتحسين المشهد الحضري، من خلال قيام الفرق الرقابية التابعة لكل بلدية بتنفيذ الجولات الميدانية على المرافق العامة، والأحياء والمخططات السكنية، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهاً بصرياً أو خدشاً للمظهر العام.