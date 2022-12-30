أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال إزالة آثار وتجمعات مياه الأمطار

المناطق_واس

واصلت ‎أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية ، عبر الإدارات المركزية المتخصصة وبمتابعة البلديات الفرعية ، في رصد الملاحظات وتجمعات مياه الأمطار والعمل على إزالة الآثار الناتجة ، وإعادة الأوضاع لطبيعتها في أرجاء ‎العاصمة المقدسة.

وأهابت الأمانة بالجميع توخي الحذر وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول ، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 والتعاون في ذلك ، من خلال إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار ، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنباً لسقوطها ، نتيجة العواصف والرياح القوية ، مع تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن.