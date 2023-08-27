“أمانة العاصمة المقدسة” تُزيل 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف جنوب مكة

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، عددًا من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوبي مكة المكرمة.

وقامت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة منع سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي بإزالة 4 مزارع تقع جنوبي العاصمة المقدسة وتقدّر مساحتها بحوالي 55 ألف متر مربع.

جاء ذلك في إطار حرص الأمانة، ممثلة في وكالة البلديات، على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ إذ تُشدّد الأمانة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.