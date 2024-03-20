أمانة القصيم تباشر مواقع تجمعات الأمطار في مدينة بريدة بـ 421 معدة وآلية

المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وذلك في الطرق والشوارع والأحياء السكنية بمدينة بريدة، من خلال استخدام أكثر من 421 من المعدات والآليات وبجهود 70 فرقة شملت 633 من الكوادر البشرية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى معالجة بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب 472.488 م3 ، مشيرةً إلى أنه لا تزال فرق الأمانة تعمل في جميع الشوارع والميادين العامة وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة.

من جانب آخر واصلت أمانة منطقة القصيم البرامج التوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية باتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مؤكدة أهمية البقاء في المنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول، وتخفيف السرعة أثناء القيادة.