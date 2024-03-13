أمانة القصيم تحقق أكثر من 40 مليون مشاهدة بين أمانات مناطق المملكة في حملة جود القصيم

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حققت أمانة منطقة القصيم، أعلى نسبة مشاهدات بين أمانات مناطق المملكة في حملة جود القصيم، إذ بلغت أكثر من 40 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة، وذلك عبر في هاشتاق – أكثر من نخيل القصيم – وكذلك – جود القصيم -.

وأكد مدير حملة جود المناطق فهد العنزي أن حملة جود القصيم استهدفت 1171 وحدة سكنية في شهر رمضان، مؤكداً أنه بجهود الزملاء في أمانة القصيم وصلت المشاهدات في الحملة الإعلامية إلى أكثر من 40 مليون مشاهدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف بن عبد ربه النفيعي أن الجهود المبذولة في حملة جود القصيم تأتي بمتابعة من أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، الذي وضع إستراتيجية تسويقية متنوعة، ومحتوى مثير للاهتمام يدعم هذا الهاشتاق لحملة جود القصيم.

وقدم النفيعي شكره للجهات الحكومية المشاركة في الحملة الإعلامية، وكذلك الجمعيات ولجان الأهالي والأندية الرياضية والإعلاميين الذي لهم الدور الأهم في إبراز هذه الحملة ، التي أسهمت في تحقيق هذا العمل الإعلامي المميز بالمنطقة.