“أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية بتشغيل وتطوير وصيانة حديقة الملك عبدالله بمدينة بريدة

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أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً بالإدارة العامة للاستثمارات عن طرح فرصة استثمارية في مجال الأنشطة الترفيهية، لتشغيل وتطوير وصيانة حديقة الملك عبدالله في مدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية المطروحة تقع على مساحة 1,166,696م2، مبينةً أن آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف نهاية العمل لليوم الـ 5 من شهر مارس القادم .

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الفرصة الدخول على تطبيق “فرص” https://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-23-008001-46001 .