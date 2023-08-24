أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية

المناطق_القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، بإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية (كرة قدم) بمدينة بريدة لمدة 10 سنوات.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروح مؤخرًا على مساحة 3,000م2 ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 10 أكتوبر 2023م.

وتأتي الفرصة ضمن برامج أمانة المنطقة الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، التي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية, كما يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-23-008001-22019.