أمانة القصيم تطلق فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية

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أطلقت أمانة منطقة القصيم نهاية عطلة الأسبوع الماضي فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية واستمرت مدة يومين، بمشاركة عدد من بلديات المنطقة والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة ، وأكثر من 154 متطوعاً ومتطوعة من مختلف شرائح المجتمع.

وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة المتنزهات البرية ، وتوعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتوفير البيئة الصحية السليمة .

يذكر أن أمانة منطقة القصيم نفذت عدداً من برامج التوعية المتخصصة التي تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام ، ورفع مستوى النظافة في البيئة، وتؤكد على أهمية مثل هذه الحملات للمحافظة على مكتسبات التنمية وتعزيز العمل التطوعي في المجتمع.