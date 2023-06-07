أمانة المدينة المنورة تجند كوادرها البشرية لخدمة ضيوف الرحمن

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أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ بتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق أعلى المعايير انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لبذل أقصى الطاقات، وتوفير جميع الخدمات، لسلامة وراحة الحجاج لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأوضحت الأمانة أنها جندت أكثر من 9900 من الكوادر البشرية، إضافة إلى تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات، تقدر بأكثر من 800 آلة ومعدة لتقديم أعلى مستويات الخدمات البلدية، وضمان استمرارية العمل على أكمل وجه، ورفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية، على مدار الساعة لتنفيذ الرقابة والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية، من خلال الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية، والمقاهي والمطاعم ومطابخ الإعاشة.

وتابعت الأمانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وكذلك متابعة صوالين الحلاقة ومراكز التزيين النسائية، وتنظيم الأسواق ومتابعة الباعة الجائلين، فضلاً عن رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي من خلال العمل المستمر لأعمال التنظيف والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي من حالات الطوارئ.

وأفادت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الخطة استهدفت المنطقة المركزية والأحياء السكنية والمناطق المحيطة بالجوامع والمساجد ومواقع التاريخ الإسلامي والأسواق ومواقع تنفيذ الفعاليات، داعية السكان إلى الإبلاغ عن رصد أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو الإبلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية.