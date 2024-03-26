أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 16 ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي

المناطق_المدينة المنورة

نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها، جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التقيد والالتزام بالمعايير والاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن مجموع الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الشهر الماضي على المنشآت التجارية بلغت 16213 جولة أصدرت خلالها 4329 إشعاراً ومخالفة، كما عملت الأمانة على تدريب 2934 متدرباً في برنامج التثقيف الصحي.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية؛ بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية وغيرها، وذلك عبر تطبيق “بلدي”.