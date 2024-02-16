أمانة المدينة تكثف جولاتها للتحقق من جودة المواد في مشاريعها

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كثفت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة، جولاتها الميدانية للتحقق من جودة المواد في المشاريع التي تنفذها حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف على 174 عينة منها 59 عينة تربة, و50 عينة أسفلت, و65 عينة خرسانة, بالإضافة إلى إجراء 731 اختباراً منها 236 اختباراً على التربة, و300 على الأسفلت, و 195 على الخرسانة.

وضمن جهود أمانة المدينة المنورة في سلامة وصيانة الطرق قامت الفرق الميدانية للأمانة خلال الشهر الجاري بصيانة ومعالجة 258,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية, ومعالجة 4,006 مربع من الحفر والهبوطات, بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.