أمانة المدينة تواصل أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق والنظافة

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تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة 169,100 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 5,094 مربع من الحفر والهبوطات بالاضافة الي ازالة عدد من المطبات المخالفة.

‎وفي أعمال النظافة نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينةالمنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6,957 موقعًا في مختلف الأحياء خلال النصف الأول من شهر شعبان للعام الجاري ١٤٠٥هـ .

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33,740 لترًا من المطهرات والمبيدات في المواقع كافة، إضافة إلى تنفيذ 1,147 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.