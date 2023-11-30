أمانة المنطقة الشرقية: بدء تنفيذ مشروع ممشى العزيزية في الخبر

المناطق_ المنطقة الشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء في تنفيذ مشروع ممشى العزيزية بطول 2 كلم، وبمساحة تزيد عن 13.300 م2, وذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة في محافظة الخبر.

وأوضحت الأمانة أن مضمار المشي الجديد يقع على إطلالة مباشرة على بحيرة العزيزية، ويضم أكثر من 300 شجرة على امتداد الممشى، ومسطحات خضراء بمساحة 4700م2، إلى جانب منطقة لألعاب اللياقة البدنية، وكراسي للجلوس، وإنارة ذات طابع جمالي.

وبينت أن محافظة الخبر تضم حالياً 19 ممشى في عدد من الأحياء السكنية، والكورنيش، والواجهة البحرية، والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.