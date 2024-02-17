أمانة المنطقة الشرقية تنفذ حملتين على الباعة الجائلين في السوق المركزي بوسط الدمام

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، حملتين على الباعة الجائلين بمنطقة السوق المركزية بوسط الدمام، شارع ١٥ ، وشارع الملك سعود بن عبدالعزيز، وحي العنود، وذلك استمراراً لجهودها في خطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن هاتين الحملتين أسفرتا عن رفع كمية طن من الخضار والفواكه، وجرى إخلاء الموقع من المخالفين، لما يسببه البيع الجائل من أضرار وتشوهات بصرية في الشوارع والطرقات.

وأشارت إلى أنها تنفذ العديد من الحملات ضمن أعمال الرقابة الميدانية بأوقات مختلفة لمنع الافتراش على الأرصفة والطرقات، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن المتسببين بتلك التشوهات من خلال التواصل مع البلاغات والطوارئ عبر ٩٤٠ .

من جانب آخر, نفذت أمانة الشرقية مبادرة تشجير للتوعية بأهمية البيئة في حديقة الريحان بحي الجامعة بمدينة الظهران، بمشاركة عدد من منسوبي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة، والحد من السلوكيات الخاطئة من قبل المتنزهين، والتي تؤثر سلباً على البيئة.

وأكدت أهمية تفعيل مثل هذه المبادرات لما لها من أثر إيجابي ملموس في زيادة الوعي وتحسين المنظر العام، والمحافظة على المكون البيئي لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.