أمانة تبوك تزرع 2.8 مليون زهرة لتعزيز جودة الحياة خلال عام 2023

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قامت أمانة منطقة تبوك خلال عام 2023, وفي إطار اهتمامها بتحسين المشهد الحضري بمدينة تبوك، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين والمقيمين للتمتع بالمرافق العامة, بتنفيذ أعمال الصيانة والزراعة في الحدائق والمتنزهات العامة بالمدينة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بزراعة ما يزيد عن 5000 شجرة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى صيانة 600 برج ألعاب للأطفال، وزراعة ما يقارب 2.8 مليون زهرة من مختلف الألوان والأنواع، شملت الزهور الشتوية مثل بتونيا متعددة الألوان، وماري جولد، وسناريا فضية، بالإضافة إلى الزهور الصيفية مثل زينيا ذات الألوان المتعددة، وأمارنتس، وجلارديا، وفينكا.

وبينت الأمانة أن هذه الأعمال تهدف إلى إضفاء التحسين البصري والاهتمام بالمرافق، وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات مدينة تبوك التي تعكس التزامها بالحفاظ على المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة لسكان المدينة.