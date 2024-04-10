أمانة تبوك تشارك أهالي المنطقة فرحة العيد بتقديم الهدايا والقهوة السعودية

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شاركت أمانة منطقة تبوك بمعايدة المصلين في جامع الوالدين من المواطنين والمقيمين، بتوزيع ما يزيد على 2000 هدية إضافة لتقديم الحلوى والقهوة السعودية، بمشاركة شخصيات كرتونية لاقت استحسان الأطفال وتفاعلهم، وذلك ضمن فعاليات الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من الأمانة بأهمية دورها في مشاركة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين وأطفالهم فرحة العيد.

يذكر أن فعاليات الأمانة بمناسبة العيد السعيد تستمر لفترة يومين في الحديقة المركزية وفي جادة الأمير فهد بن سلطان.