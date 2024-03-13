أمانة تبوك تكثف جهودها لمعالجة تجمعات الدواب الضالة والحد من تكاثرها

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كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها لمعالجة تجمعات الدواب الضالة والحد من تكاثرها في المدينة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة يحيى الجراح بأن الأمانة عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات ذات الأثر لمكافحة الدواب الضالة والحد من انتشارها، من خلال رصدها لمواقع تجمعات هذه الدواب في وادي ضبعان ووادي أبو نشيفة والمزارع المحيطة.

وأوضح أن الأمانة بدأت المعالجة من المصدر من خلال الانتقال من مرحلة الاصطياد لمرحلة الالتقاط بالتخدير عن بعد، وبعد ذلك يتم نقلها للمأوى الذي تم تجهيزه خارج النطاق العمراني للقيام بعمليات المعالجة للحد من تكاثرها، ووضع شرائح إلكترونية تتضمن بيانات المعالجة والتطعيمات التي حصلت عليها الدابة، بالإضافة إلى أن الشريحة تتيح تتبع هذه الدواب في حال خروجها أو هربها من المأوى.

وأفاد أن العمل جارٍ على تأمين 100 جهاز طارد للدواب الضالة، يعمل بالطاقة الشمسية وبالموجات فوق الصوتية، ويوضع في الأحياء الطرفية المحاذية للمزارع وواديي أبو نشيفة وضبعان؛ للحد من دخول الدواب الضالة لأحياء المدينة.

وأشار إلى أن الأمانة طرحت مشروعًا لأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الدواب الضالة وهو تحت إجراءات الترسية على إحدى الشركات المتخصصة للبدء في أعمال المعالجة بأحدث الآليات والتقنيات المتاحة، مبيناً أنه تم العمل حتى الآن على معالجة 1250 دابة، والعمل جار على تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الدواب بشكل ملحوظ، داعياً الجميع للتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن تجمعات الدواب الضالة.