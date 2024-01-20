أمانة تبوك تواصل استقبال طلبات شهادات امتثال المباني وتصدر 370 شهادة

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تواصل أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة إصدار شهادات امتثال المباني التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة ورفع الجاذبية البصرية للمدينة.

وأوضحت الأمانة أنها أصدرت حتى اليوم أكثر من 370 شهادة امتثال على مستوى منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، حيث أصدرت الأمانة ممثلة في بلديتي الشمال والجنوب الفرعتين 250 شهادة بينما تصدرت بلدية محافظة تيماء البلديات التابعة بـ45 شهادة امتثال.

وبينت أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق “بلدي”.

ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية وسرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.

يذكر أن الأمانة كرمت في وقت سابق عددًا من المنشآت الممتثلة وذلك لمبادرتها بالاستفادة من المهلة التصحيحية، كما قدمت شكرها لملاك المباني والجهات الحكومية والقطاع الخاص لمساهمتهم الفاعلة في رفع الجاذبية البصرية للمدينة من خلال إصدارهم لشهادات امتثال المباني.