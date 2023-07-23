أمانة جازان تدشّن هويتها البصرية الجديدة

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دشّنت أمانة منطقة جازان اليوم، الهوية البصرية المطورة للأمانة، التي تحمل دلالات النمو والتطور في شكله الصاعد، متضمنًا الشعار الجديد الطابع العصري في البناء، بحيث تعكس ألوانه تنوع المنطقة الطبيعية من زرقة البحار في غرب المنطقة إلى خضرة الجبال في شرقها.

وأفاد أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني، بأن إطلاق الهوية المطورة للأمانة يأتي في إطار إستراتيجية الأمانة لتطوير منظومتها الاتصالية والرقمية وارتباطها بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الشعار المطور هو مرآة للثراء الطبيعي الذي تتمتع به المنطقة، كما يوضح الشعار التطور الذي تشهده المنطقة من الجبل إلى البحر.

وأوضح أن أمانة جازان تعمل في خططها الإستراتيجية على إحداث نقلة نوعية في تطوير المنظومة الخدمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتنمية الخبرات والمهارات للموظفين، وتجويد بيئة العمل، وزيادة فرص الاستثمار بالمنطقة، وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة.