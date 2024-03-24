أمانة جازان تشارك في فعالية “ساعة الأرض” للتوعية بترشيد الطاقة

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شاركت أمانة منطقة جازان , في الحدث البيئي العالمي لترشيد استهلاك الطاقة “ساعة الأرض” , بإطفاء الإنارة في مبنى الأمانة ومركز الأمير سلطان الحضاري لمدة 60 دقيقة , بدءاً من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً.

وأوضحت الأمانة أن ساعة الأرض , حدث مهم لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة , لرفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي واتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء يومياً.

وبينت أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن الحملة العالمية , التي يشارك فيها الملايين في أكثر من 7 آلاف مدينة حول العالم , بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة .