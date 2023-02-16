أمانة جازان تطرح 9 فرص استثمارية دائمة بمحافظة جزر فرسان

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طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة جزر فرسان 9 فرص استثمارية دائمة في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضح رئيس بلدية جزر فرسان المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة جزر فرسان، التي تُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، وتستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية المطروحة شملت إنشاء وتشغيل وصيانة تأجير موقع لإقامة لوحة إعلانية موبي شارع البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير ارض لإقامة مطعم، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير موقع لإقامة كشك، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة شاليهات واستراحات ومحلات تجارية، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محلات تجارية ومكاتب خدمية بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة فندق بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (ج) بشارع الميناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (د) بطريق صير خلف المصانع، وإنشاء وتشغيل وصيانة تأجير أرض لإقامة محطة محروقات فئة (د) بقرية السقيد،.

ودعا رئيس بلدية جزر فرسان الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص” .