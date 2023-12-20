أمانة جازان تغرس أكثر من 350 شتلة بمحافظة صامطة

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غرست أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صامطة خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 350 شتلة بعدد من المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التحديات البيئية، والعمل على زيادة المساحات الخضراء.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن المبادرة التي نفذت بالتعاون مع مركز مكافحة التصحر بجازان، وفريق الهلال الأحمر السعودي وفريق البحث والإنقاذ، و مشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات، تهدف لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، والتوازن البيئي، وتقليل آثار التغير المناخي وتحقيق الاستدامة في المملكة.

يُذكر أن المبادرة التي تم تنفيذها في مقر البلدية، وحديقة ذوي الهمم، والحزام الجنوبي، والجزر الوسطية بشوارع المحافظة، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر.