“أمانة جدة” تؤكد اكتمال تهيئة المرافق السياحية وترفع مستوى الرقابة بالأسواق خلال العيد

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أعلنت أمانة محافظة جدة، عن اكتمال استعداداتها في تهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي، بجانب تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية خلال عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الأمانة أن جميع قطاعاتها المعنية والبلديات التابعة، كثّفت من جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، بالإضافة لاستكمال الخطة الموسمية لأعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية، والتي تستهدف المراكز الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار؛ فضلًا عن صالونات الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع حلول العيد.
ورفعت قطاعات أمانة جدة وبلدياتها الفرعية مستوى التنسيق والجاهزية مع موسم العيد، والتي تتضمن استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة على هذه المرافق والمتابعة الدائمة لها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بجانب استكمال خطة الرقابة الموسمية؛ لمتابعة المنشآت الغذائية والصحية والتجارية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.