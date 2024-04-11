“أمانة جدة” تؤكد اكتمال تهيئة المرافق السياحية وترفع مستوى الرقابة بالأسواق خلال العيد

وأوضحت الأمانة أن جميع قطاعاتها المعنية والبلديات التابعة، كثّفت من جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، بالإضافة لاستكمال الخطة الموسمية لأعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية، والتي تستهدف المراكز الكبرى، والمنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات والملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار؛ فضلًا عن صالونات الحلاقة التي تنشط بشكل أكبر مع حلول العيد.