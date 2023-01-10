أمانة جدة ترصد أكثر من 27 ألف مخالفة ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت

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نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من 27 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 15,629منشأة صحية و 11,394 منشأة تجارية وإغلاق 654 منشآت مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 22,254 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.