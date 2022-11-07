أمانة جدة تستعرض جهودها في مخاطر الكوارث الطبيعية بملتقى الفجيرة الإماراتي

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استعرضت أمانة محافظة جدة جهودها وممارساتها في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، متناولة المعايير التي تسهم في نجاح السيناريوهات والفرضيات الميدانية الحية لإدارة الحالات الطارئة التي تسهم في بناء مُدن قادرة على الصمود لمختلف أنواع الكوارث والأزمات الطبيعية.

وجاءت مشاركة أمانة محافظة جدة في البرنامج التدريبي الأممي للبلديات والمدن العربية الذي نظمته بلدية دبا الفجيرة بدولة الإمارات يوم أمس، تحت عنوان “المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”، بالتعاون مع منظمة المُدن العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية، لشرح جهود الأمانة والبلديات المرتبطة بها للحد من مخاطر الكوارث ودورها في بناء شراكات فاعلة مع الجهات الأكاديمية في بناء وتعزيز القدرات البشرية للمختصين في الأمانة من خلال تقديم الورش واللقاءات التوعوية والتدريبية، كما اعتمدت خطط أمانة محافظة جدة في التعامل مع الكوارات الطبيعية ضمن المخرجات والتوصيات الختامية للبرنامج.