أمانة جدة تستعرض رعايتها للمرافق العامة عبر برنامج الشراكات المجتمعية

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استعرضت أمانة محافظة جدة تجربتها في رعاية وإنشاء وتطوير وتشغيل المرافق العامة عبر الشراكات المجتمعية، وذلك خلال مشاركتها في الملتقي الثاني للمشاركة المجتمعية المقام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في الفترة من 5 – 6 نوفمبر 2023 م، تحت رعاية أمير المنطقة صاحب السمو الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع الثالث.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي أن الأمانة حرصت من خلال مشاركتها في الملتقى على استعراض برنامجها في رعاية وإنشاء وتطوير وتشغيل المرافق العامة عبر الشراكات المجتمعية، والذي تكلل بتوقيع عقود رعاية لـ 36 مرفقا متنوعا تشمل الحدائق والميادين والملاعب وجسور المشاة، وتغطي أنحاء مدينة جدة، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تجسد الشراكة المجتمعية في التحسين والتطوير والعناية بالمرافق العامة، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية.