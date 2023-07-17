أمانة جدة تصادر 5 أطنان من الخضروات في حملتها على “البيع العشوائي”

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صادرت أمانة محافظة جدة 5 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وجهودها لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مُصادرة عددٍ من البسطات جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”، مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.