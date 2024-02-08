“أمانة جدة” تصدر وتجدد أكثر من 10 آلاف شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي

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أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 10,365 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي، فيما فحصت 4,292 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية؛ تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي, التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.