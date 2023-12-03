“أمانة جدة” تصدر وتجدد 9,969 شهادة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي

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كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9,969 شهادة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي، وفحص 3,318 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية, التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية؛ تهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي, والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.