“أمانة جدة” تكثف أعمال تحسين المشهد الحضري بزراعة أكثر من 15 ألف شجرة خلال الربع الأول من 2024

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كثفت أمانة محافظة جدة من أعمال التشجير والزراعة وتهيئة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء، حيث بيّن تقرير الربع الأول للعام الحالي زراعة أكثر من 15,674 شجرة متنوعة، في الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة، والحدائق وممرات المشاة، ضمن مستهدفات زراعة 105,000 شجرة بالمحافظة، لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وشملت الأعمال المنجزة خلال الربع الأول رفع 203,245 متراً مربعاً من المخلفات وردميات التُربة، إلى جانب صيانة 195,235 متراً من شبكات الري، وضمن جهود تحسين المظهر الجمالي للأشجار، بالإضافة إلى تقليم 25,700 شجرة، و 8650 نخلة، وإزالة 2372 شجرة ضارة، فيما جرى تشجير وزراعة 154 شجرة بنطاقات المدارس والمساجد والمباني الحكومية، وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإيجاد بيئة طبيعية وصحية ومواجهة لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما عززت أمانة محافظة جدة من أنسنة الأحياء وزيادة الغطاء النباتي بافتتاح 64 حديقة جديدة في 14 حياً سكنياً؛ ضمن جهود الأمانة بتعزيز مظاهر الأنسنة؛ وتحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء واستكمالًا لخطة الأمانة ومستهدفاتها في زيادة عدد الحدائق في نطاقات المدينة، وأضافت الأمانة ما مساحته 98,111 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، فضلًا عن تجهيزها بألعاب للأطفال وممرات للمشاة، وجعلها أكثر قرباً من السكان ومتنفساً ومركز جذب للأهالي والزوار، ووجهة سياحية وترفيهية جديدة ومركز جذب للسكان بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.