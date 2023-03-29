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أمانة جدة تكثف جولاتها على مواقع البيع العشوائي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 6:40 مساءً

المناطق_جدة

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة الرقابية بنطاق بلدية المطار عن مصادرة أكثر من 3 طن من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن أعمال الرقابة لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت رئيسة بلدية الشرفية هبه البلوي ، أن الفرق الميدانية واصلت أعمالها الرقابية خلال الأيام الماضية للحد من ظاهرة “الباعة الجائلين بطرق غير نظامية ” ضمن خطة تستهدف مواقع البيع العشوائي في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس 2023 - 6:40 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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