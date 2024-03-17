أمانة جدة تنظم مبادرة “ما نزرعه اليوم نحصده غداً” احتفاءً باليوم العالمي لمتلازمة “داون”

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نظمت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مركزي “جوري المتميز” و”نجود” للرعاية والتأهيل، مبادرة لغرس الأشجار احتفالاً باليوم العالمي لمتلازمة “داون” الذي يصادف 21 مارس من كل عام، تحت شعار “ما نزرعه اليوم نحصده غداً”.

وتهدف الأمانة من خلال تنظيم المبادرة، إلى دعم وتشجيع الأطفال من فئة متلازمة “داون” لممارسة الأعمال اليدوية النافعة، وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم من خلال الأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى مشاركة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن الفعالية تأتي ضمن حرص أمانة محافظة جدة على المشاركات المجتمعية، بالإضافة إلى التعاون والمشاركة مع المراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة في مثل هذه المبادرات والتي تخدم فئة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً.