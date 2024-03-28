أمانة جدة تنفذ جولات مكثفة على البيع العشوائي

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رصدت أمانة محافظة جدة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، عدد من مخالفات البسطات العشوائية بنطاق بلدية العزيزية, وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية هبة حسين البلوي، أن الفرق الرقابية نفذت جولات مكثفة مع بداية الشهر الكريم لمكافحة البيع الجائل “البسطات” في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها, حيث تمكنت البلدية من مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضروات, وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان المبارك.