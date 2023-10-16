“أمانة جدة” تنفذ حملة لتعقب البيع العشوائي

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نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية بنطاق بلدية العزيزية على الباعة الجائلين, أسفرت عن رصد عددٍ من ممارسات بيع الخضروات وتعبئة أسطوانات الغاز بشكلٍ عشوائي، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة “البيع العشوائي”، ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العام.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي, أن الفرق الميدانية واصلت خلال الأسبوع الماضي حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق، حيث جرى مصادرة أكثر من 2.4 طنًا من الخضروات والفواكه, كما رصدت الحملة عددًا من مركبات بيع وتعبئة “أسطوانات الغاز” بطرق مخالفة.