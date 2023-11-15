أمانة جدة تنفذ خطة ميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية

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نفذت أمانة محافظة جدة ، الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية، في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار شارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردا و 1,691 معدة وآلية، وجرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 17 مركزا للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

وأهابت أمانة جدة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ، وضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.