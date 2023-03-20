أمانة جدة تواصل حملتها في رصد مخالفات وتتلف 20 من المواد غذائية بحراج الصواريخ

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أتلفت أمانة محافظة جدة 40 طن من المواد الغذائية وذلك خلال حملة مشتركة بمنطقة “حراج الصواريخ” ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الحملة تأتي استمراراً للجهود السابقة والتي شملت زيارة “الأسواق الشعبية” والبسطات بحراج “الصواريخ” والتي يتم تداولها باستغلال الساحات العامة والطرق بغرض “البيع العشوائي” مشيراً إلى أن الفرق الرقابية أتلفت أغذية منتهية الصلاحية لبسطات عشوائية والتي قدرت بنحو 20 طن، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.