أمانة حائل تطلق بطولة “فيفا بلاي ستيشن “للرياضات الإلكترونية

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أطلقت أمانة منطقة حائل وعلى مدى يومين بطولة “فيفا بلاي ستيشن “في نسختها الثانية وفق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين بالمنطقة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتهدف البطولة التي حظيت بمشاركة واسعة من المواطنين محبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية، في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، والوصول إلى الريادة في مجال الألعاب الإلكترونية, وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وتأتي هذه البطولة “فيفا أمانة حائل “من ضمن المبادرات التي تعتزم أمانة منطقة حائل تنفيذها للمساهمة فيها ضمن إستراتيجية رؤية المملكة 2030 والتي تتبنى عدة أهداف من خلال 86 مبادرة تغطي جميع أنحاء المملكة، تطلقها وتديرها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة.