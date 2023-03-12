أمانة حائل تقيم فعالية الخيول العربية الأصيلة احتفاءً بيوم العلم

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أقامت أمانة منطقة حائل بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة أمس مسيرة الخيول العربية الأصيلة بمنتزه السلام في حائل, وذلك احتفاءً بيوم العلم الوطني الذي يوافق 11 مارس من كل عام , والتي يحمل بيارقها وأعلامها الخفاقة خمسين فارساً ترسيخاً للشموخ في العلم السعودي .

وأوضح مساعد الأمين لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي, أن خلال الفعالية تم توزيع ألف مجسم للعلم , وتوزيع عشرة آلاف علم, بالإضافة إلى ألف وخمسمائة هدية ووردة على الحضور .

وحظيت الفعالية بتفاعل كبير من الزوار الذين تواجدوا للمشاركة في احتفالات المنطقة.