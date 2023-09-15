أمانة حائل تنظم ورش تعريفية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية

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دشنت أمانة منطقة حائل أمس, فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، من خلال تنظيمها لورش تعريفية وتوعوية ، بالتعاون مع صحة حائل ، وعدد من منشآت القطاع الخاص الطبية ، وذلك في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد بحائل.

وتهدف الورش إلى زيادة الوعي بالإسعافات الأولية ومبادئها، ومعرفة أساسياتها ، ورفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والتشجيع على اكتساب المعرفة في الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، والطريقة المثلى لتحدي الظروف والمواقف الصعبة التي قد تنقذ حياة إنسان.