أمانة حائل تنقل مباريات كأس آسيا في عدد من المنتزهات

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في أجواء طبيعية ومنعشة قدمت أمانة منطقة حائل لزوار منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد ، ومنتزه الأمير سعود بن عبد المحسن ، ومنتزه الفجر بحائل شاشات عملاقة ‏لتنقل من خلالها مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس آسيا 2023.

وبين مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن الأمانة تحرص على تفعيل دورها المتنوع ضمن مسؤوليتها المجتمعية بالمنطقة التي منها مساندة منتخبنا الوطني الذي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب عُمان في الـ16 من شهر يناير الجاري على ملعب خليفة الدولي عند الثامنة والنصف مساءً ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الأمانة في إبراز جمال الأماكن العامة سياحياً واجتماعياً ورياضياً من خلال العديد من المناسبات والاحتفالات الوطنية وتحقيق الترابط المجتمعي وبث الروح الوطنية بين أفراد المجتمع بالمنطقة من خلال مساندة ودعم المنتخب السعودي الأول في مشواره بكأس آسيا 2023 ، تعزيزاً لجودة الحياة بالمنطقة وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030.

يذكر أن أمانة منطقة حائل تتيح للجماهير الرياضية بمدينة حائل نقل مباريات كأس آسيا 2023 مباشرة لهم في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد ، ومنتزه الأمير سعود بن عبد المحسن ، ومنتزه الفجر .