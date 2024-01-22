أمانة حائل و “المياه الوطنية” تناقشان أوجه التعاون لتعزيز جودة الخدمات المحلية

المناطق_واس

استعرض رئيس القطاع الشمالي لشركة المياه الوطنية المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي مع أمين منطقة حائل سلطان بن حامد الزايدي بمقر الأمانة أمس، أبرز مشاريع المنطقة والجهود والتحديات المشتركة والحلول التي تعمل عليها الشركة والأمانة، وبحثا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور مدير وحدة أعمال المياه بحائل المهندس خالد الجمعان ، وعدد من المسؤولين .

وهدف اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون بين الأمانة والمياه وسبيل تعزيزها ، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض الأحياء وتطويرها ، وإيجاد الحلول التي تخدم المشاريع المشتركة من أجل تسهيل الخدمات وسرعة إنجازها في المنطقة .