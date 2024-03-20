أمانة حفر الباطن تنهي معالجة آثار الحالة المطرية لليومين الماضيين

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أنهت أمانة حفر الباطن معالجة آثار الحالة المطرية التي شهدتها المُحافظة خلال اليومين الماضيين، التي بلغت 36 ملم.

فيما فعلت الأمانة، مركز الطوارىء والأزمات لرصد كُل مستجدات الحالة ومتابعة النقاط الحرجة التي تم تحديدها مُسبقاً والتوجيه لمختلف القطاعات عن أي طارىء، إضافة إلى المئات من الكوادر الفنية للعمل ميدانياً.

وأشارت إلى أنها تعمل بكفاءات بشرية وإمكانات لوجستية على رفع درجة جاهزيتها بشكل استباقي للحالات الجوية، لتخفيف آثارها، وإزالة ما قدر يترتب عنها؛ في إطار جهودها الدائمة لتقديم أعلى الخدمات للمُحافظة وسكّانها.