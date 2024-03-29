أمانة منطقة الجوف تدشن توزيع 3 آلاف شتلة بالتزامن مع يوم مبادرة السعودية الخضراء

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دشنت أمانة منطقة الجوف مبادرة لتوزيع 3 آلاف شتلة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة بيوم مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة لدى فئات المجتمع، ومواكبة أهداف المملكة ورؤية 2030 لتعزيز استدامة البيئة وحماية المناخ وتقليل الانبعاثات.

وأشار الشرعان إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها أمانة الجوف وبلدياتها لزيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي، لافتاً النظر إلى زراعة الأمانة نحو 395 ألف شجرة خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن أعمال مبادرتي ‎السعودية الخضراء والجوف واحة خضراء.