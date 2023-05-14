أمانة منطقة القصيم تحصل على اعتماد الآيزو 17025 للعام السادس على التوالي

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حصلت أمانة منطقة القصيم ، ممثلة بمختبر سلامة الأغذية على تجديد اعتماد الآيزو ، طبقاً للمواصفة القياسية الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة أداء مختبرات القياس والمعايرة 17025 ISO من الجهة المانحة IAS الأمريكية ، وذلك للعام السادس على التوالي.

ويعكس تجديد الاعتماد مدى كفاءة وامتثال أداء المختبر في تنفيذ أنشطة القياس المتمثلة في تقدير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والاختبارات الميكروبيولوجية , وكذلك الاختبارات الخاصة بالكشف عن جودة العسل التي أهلت المختبر للاعتراف به على المستوى الدولي.