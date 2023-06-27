أمانة منطقة القصيم تكثف جولاتها بواقع 150 جولة رقابية

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كثّفت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع جولاتها الرقابية بعدد 150 جولة ورصد 70 مخالفة متنوعة، وذلك خلال شهر يونيو لعام 2023م واستمراراً لأعمال البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكَّدت الأمانة أن بلدية محافظة البدائع تحرص على تكثيف الجولات الرقابيّة الميدانية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة للتأكد من الامتثال والالتزام بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وبينت الأمانة أن العمل في بلدية محافظة البدائع مستمرة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.